Inter, se parte Dumfries idea Ndoye del Bologna

Idea Ndoye per l'Inter sul mercato: la situazione

La nuova Inter targata Oaktree con Marotta presidente comincia i primi movimenti sul mercato estivo. I nerazzurri avranno il compito di rafforzare la squadra, fresca di vittoria dello Scudetto. Una delle idee è quella di Dan Ndoye del Bologna. Una possibilità legata però alla partenza di Dumfries.

Dan Ndoye è una delle idee di mercato dell'Inter per rafforzare il reparto degli esterni. C'è già stata una prima richiesta di informazioni. La valutazione è di circa 25 milioni di euro. L'eventuale arrivo del giocatore del Bologna è però vincolato alla partenza di Denzel Dumfries in questa sessione di mercato. L'olandese potrebbe essere infatti uno dei sacrificati dei nerazzurri.

L'idea è quello di sostituire Dumfries con un giocatore dalle caratteristiche più offensive. Lo svizzero ha giocato in questa stagione con Thiago Motta prevalentemente come esterno d'attacco sulla linea dei trequartisti. Per l'Inter però si potrebbe adattare anche a quinto di destra a centrocampo.

In quest'annata con il Bologna ha totalizzato 34 partite segnando due gol, di cui uno proprio contro l'Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia.