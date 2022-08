Inter, contatti per Chalobah. Prima apertura della Lazio per il prestito di Acerbi

Una nuova idea per la difesa dell'Inter. Non solo Manuel Akanji del Borussia Dortmund, attualmente in stand-by per le richieste dei gialloneri: i nerazzurri stanno valutando in questi giorni altri nomi per la sostituzione di Andrea Ranocchia - trasferitosi al Monza in estate - nel ruolo di difensore centrale della linea a 3 di Inzaghi. Uno di questi è quello di Trevoh Chalobah del Chelsea.

Chalobah, inglese, 23enne, si è fatto notare soprattutto all'inizio della passata stagione, nella quale ha anche messo a segno il suo primo gol in Champions League a Stamford Bridge contro la Juventus. L'Inter ha chiesto informazioni sul ragazzo nell'ambito dei dialoghi con il Chelsea per Cesare Casadei, che da Milano si trasferirà proprio a Londra diventando un giocatore dei Blues.

Difesa Inter: da Chalobah ad Acerbi

Al momento, però, la formula che l'Inter vorrebbe proporre al Chelsea per Chalobah, quella del prestito, non sembra essere gradita agli inglesi, che non aprono a questa soluzione. La pista Chalobah potrebbe essere realizzabile qualora i nerazzurri decidessero di affondare con convinzione il colpo, mentre proseguono anche i contatti con la Lazio per un profilo di superiore esperienza come Francesco Acerbi, per il quale i biancocelesti hanno aperto per la prima volta al prestito. Non confermate, invece, le voci di un'ulteriore offerta da parte del Paris Saint-Germain per lo slovacco Milan Skriniar.