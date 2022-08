Inter tra Chalobah e Acerbi per la difesa: la situazione

Inter, riflessione per il difensore: prima di Acerbi si attende il Chelsea per Chalobah

La dirigenza dell'Inter vuole regalare un difensore a Simone Inzaghi. Al momento i nerazzurri sono in una fase di riflessione per quanto riguarda il profilo da scegliere: se da un lato con la Lazio c'è l'accordo per Francesco Acerbi (prestito con diritto di riscatto), dall'altro il club vuole aspettare per un calciatore della Premier League.

Inter, si attende il Chelsea per Chalobah

Si attende di capire, infatti, se il Chelsea possa aprire al prestito di Trevoh Chalobah (leggi qui la sua storia). Il difensore inglese classe 1999 è sempre rimasto in panchina nelle prime tre giornate del campionato inglese.

Nella scorsa stagione, Tuchel lo aveva utilizzato per 30 partite in tutte le competizioni mentre quest'anno ha giocato addirittura giocato una gara con le riserve dei Blues.

Acerbi, invece, ritroverebbe Inzaghi, con cui ha collezionato 135 presenze in biancoceleste, vincendo anche una Coppa Italia e una Supercoppa.