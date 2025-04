Prime pagine: “Inzaghi, c’è fiducia”; “Juve, avanza Retegui”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, sabato 26 aprile 2025

La Gazzetta dello Sport apre con Inzaghi, parlando del rinnovo dell’allenatore: l’Inter potrebbe prolungare il suo contratto anche in caso di 0 titoli.

Il Corriere dello Sport dedica gran parte della prima pagina a un’intervista esclusiva a Rossella Sensi, ex presidente della Roma. In basso, invece, dei focus su Juventus e Napoli.

Per Tuttosport è già tempo di calciomercato: secondo il quotidiano per l’attacco della Juventus avanza Retegui, diventato il principale obiettivo per prendere il posto di Vlahovic.