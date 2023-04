Chi è Buchanan: il canadese del Bruges che piace all'Inter

L'Inter è interessata a Tajon Buchanan del Bruges. Confermate le notizie uscite in mattinata dal Belgio, in particolare dal quotidiano HLN. In seguito alle verifiche della nostra redazione, confermiamo l'interesse della società nerazzurra per il giocatore, ma la trattativa, attualmente, sembra non essere ancora iniziata concretamente con il Bruges. Ma chi è Buchanan? Scopriamolo insieme.

Chi è Buchanan, l'esterno che piace all'Inter

Buchanan è uno degli obiettivi dell'Inter. Confermato l'interesse della società nerazzurra per il giocatore, con il quale ci sono stati dei contatti. L'eventuale destinazione sarebbe gradita allo stesso calciatore, ma al momento nessuna trattativa concreta è partita tra l'Inter e il Bruges.

Canadese, classe 1999, ed esterno d'attacco del Bruges. Arrivato in Belgio nell'estate del 2021, dopo aver giocato tre stagioni in MLS con i New England Revolution, alla prima stagione ha subito conquistato il campionato, giocando assieme a De Ketelaere. Alto 1 metro e 82 centimetri, Buchanan è un destro naturale, molto rapido e di buona qualità che può giocare sia a destra che a sinistra. Ha partecipato anche al Mondiale di Qatar con il suo Canada, selezione con la quale ha giocato in totale 31 partite, segnando 4 gol. Nella stagione attuale, con il Bruges ha fatto 30 presenze.

In particolare, sono 22 le partite giocate nella massima serie belga con 1 gol e 4 assist. Alle quali vanno aggiunte le 6 in Champions League, con 2 assist all'attivo, competizione nella quale i nerazzurri belgi sono usciti agli ottavi di finale, eliminati dal Benfica.