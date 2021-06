Incontro tra Inter e Basilea per discutere il ritorno in Svizzera dell'attaccante Darian Males

Nella sede dell'Inter si è tenuto un incontro con il presidente del Basilea, David Degen, per definire il futuro di Darian Males.

L'attaccante svizzero classe 2001 (che i nerazzurri hanno acquistato dal Lucerna) era stato mandato in prestito al Genoa, prima di accasarsi da febbraio proprio al Basilea: adesso, la società interessata a riportarlo in Svizzera per la prossima stagione. Males, con gli svizzeri, ha collezionato 16 presenze, segnando due gol.