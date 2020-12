Ibra, Bennacer, Saelemaekers: la situazione infortuni in casa Milan

Sono molti i casi di infortuni che tengono in ansia il Milan. Primo fra tutti quello di Zlatan Ibrahimovic, che oggi si è tornato in Italia per sottoporsi a un controllo al polpaccio dopo il problema accusato a metà dicembre.

La situazione di Ibrahimovic

Lo svedese ha svolto un controllo di risonanza, e secondo il club rossonero tutto procede al meglio. Nei prossimi giorni Ibra completerà il lavoro di riabilitazione e riatletizzazione sul campo. Per Zlatan, quindi, tutto come previsto: l’obiettivo rimane Cagliari-Milan del 18 gennaio 2021.

La situazione Bennacer

Anche Bennacer è stato sottoposto oggi a un esame strumentale: il processo di guarigione dall’infortunio al bicipite femorale procede bene e senza complicazioni. Una rivalutazione clinica è prevista fra ulteriori 7 giorni.

La situazione Saelemaekers

Saelemaekers, invece, nell’ultima partita prima della sosta natalizia contro la Lazio si è procurato una lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Il problema verrà rivalutata tra 7-10 giorni.