Hoffenheim, trattativa in corso per Gnonto

L'Hoffenheim punta Wilfried Gnonto: trattativa in corso per il classe 2003

Wilfried Gnonto è un obiettivo dell'Hoffenheim. Il classe 2003, che si è messo in mostra con la maglia dello Zurigo e in Nations League con la Nazionale Italiana, è finito nel mirino di tanti club, italiani ed esteri: il club tedesco fa sul serio per il giovane italiano.

Hoffenheim-Gnonto, trattativa in corso

Come vi avevamo già raccontato nei giorni scorsi, l'Hoffenheim punta Wilfried Gnonto. Il club tedesco, che milita in Bundesliga, ci sta provando concretamente per il classe 2003, di proprietà dello Zurigo. In questo momento, è in corso la trattativa tra le parti. L'Hoffenheim, punta Gnonto, in quanto il suo allenatore allo Zurigo, André Breitenreiter si siederà sulla panchina tedesca nella prossima stagione.

I numeri di Gnonto allo Zurigo

Con la maglia dello Zurigo, il classe 2003 ha giocato 33 partite in stagione, segnando 8 reti e fornendo 3 assist. Ha anche esordito con la maglia dell'Italia. Il Commissario tecnico Roberto Mancini lo ha lanciato in Nations League: Gnonto ha trovato un assist all'esordio contro la Germania.

Il classe 2003, rivelazione dell'Italia di Roberto Mancini, si era concesso in esclusiva ai nostri microfoni (Clicca qui per le sue parole).