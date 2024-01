L'esterno spagnolo sarebbe l'ideale per le esigenze di Italiano. Piace anche Suslov ed è stato chiesto Karsdorp alla Roma

La Fiorentina è al lavoro per regalare un esterno a Vincenzo Italiano e in quel ruolo il colpo potrebbe essere Bryan Gil del Tottenham.

Fiorentina intrigata da Gil degli Spurs

Ala spagnola classe 2001, sarebbe il profilo ideale per le esigenze del club viola e gli Spurs aprirebbero al trasferimento. Nella scorsa stagione era stato in prestito al Siviglia e aveva fatto molto bene contro la Juventus in Europa League.

Piace anche Suslov ed è stato chiesto Karsdorp alla Roma

A centrocampo, invece, piace Suslov dell'Hellas Verona in ottica futura: il centrocampista slovacco classe 2002 ha già raccolto 14 presenze alla sua prima esperienza in Serie A.

Infine, per quanto riguarda l'esterno difensivo, resta viva la pista Faraoni, su cui c'è anche la Salernitana, ma è stato chiesto anche Karsdorp alla Roma. I giallorossi, però, non aprono al prestito.