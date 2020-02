Dzeko lo eguaglia, Montella gli risponde: "Benvenuto in famiglia"

Vincenzo Montella è tornato a parlare sui social. Non lo faceva dallo scorso 21 dicembre, quando si sfogò dopo essere stato esonerato dalla Fiorentina. A smuoverlo dal silenzio è stato Edin Dzeko, che nelle ultime sei giornate di campionato è andato in gol in cinque occasioni. L'ultima rete contro il Lecce domenica scorsa, con la Roma vittoriosa per 4-0.

Gol numero 15 in stagione per il classe 1986, che è diventato il sesto marcatori di tutti i tempi per la Roma. Ha agganciato a quota 101 proprio Vincenzo Montella, che lo ha voluto omaggiare sulle propria pagina Instagram: "Ed ora dopo ‘l’amore’ di mio figlio Emanuele che proprio pochi giorni fa mi chiedeva una foto con te. Dopo la casa nella stessa via. Dopo la maglia giallorossa. Dopo la 9. Adesso in comune abbiamo anche un grande numero. Il 102. Complimenti campione, benvenuto in famiglia", le sue parole.

Per Dzeko il primo posto è lontano, perché Totti, che oggi fa l'agente, ha staccato tutti a quota 307 gol. Più del doppio rispetto al secondo classificato, ovvero Pruzzo a 138 reti. Poi Amedei a 111 a chiudere il podio, Volk e Manfredini a 106 e 104.

