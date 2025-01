Inter, Inzaghi: “Stasera non c’è stata partita”

Le parole di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Atalanta, la prima della due semifinali di Supercoppa Italiana

Nella serata di giovedì 2 gennaio, Inter e Atalanta hanno aperto la Final Four della Supercoppa Italiana. Gara che è stata la prima delle due semifinali, disputata a Riad, in Arabia Saudita.

Venerdì 3 gennaio saranno invece Milan e Juventus a scendere in campo per l’altra semifinale, con la vincente che raggiungerà l’Inter nella finale della competizione, con in palio il primo trofeo stagionale.

Gara che si disputerà lunedì 6 gennaio alle 20 all’Al-Awwal Park, lo spendido stadio che ospita l’Al Nassr, squadra di Cristiano Ronaldo.

Al termine del match, l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato nel post partita contro l’Atalanta, analizzando la prova disputata dai singoli e della squadra.

Le parole di Inzaghi nel post partita di Inter-Atalanta

L’allenatore ha iniziato parlando della gara: “Siamo tati bravissimi e non c’è stata partita contro un avversario di assoluto valore. Abbiamo approcciato i due tempi da grande squadra. Abbiamo fatto una partita di grande concentrazione e tecnica. Nel secondo tempo dovevamo chiuderla sul 3-0, ma devo fare i complimenti ai ragazzi“.

Per poi fare il punto su alcuni singoli: “Dovevamo chiuderla un po’ prima ma non riesco a fare critiche a questi ragazzi. Abbiamo fatto un’ottima gara e sono molto soddisfatto. Con tutte queste partite non è mai semplice ma hanno messo in campo corsa e determinazione. Andare in campo ogni 3/4 giorni con i viaggi in mezzo non è semplice ma siamo andati al di là di ogni aspettativa“.

Il pensiero di Inzaghi dopo la partita

Inzaghi ha poi detto: “Abbiamo questi difensori che danno, proseguono e riescono a trovarsi in queste occasioni. Dumfries è un giocatore che con l’Inter e l’Olanda ha sempre fatto gol. Lautaro? In un paio d’occasioni ha trovato Carnesecchi che ha fatto due parate straordinarie. Dipendiamo tanto dai nostri attaccanti, sono importantissimi al di là dei gol“.

Per concludere con: “Thuram in finale? Non so dirlo, mi ha detto che ha sentito un indurimento dell’adduttore e abbiamo fatto subito il cambio. Vedremo se potrà essere disponibile per la finale di lunedì“.

Le dichiarazioni di Bisseck

Il difensore ha commentato i gol di Dumfries: “Sono molto contento per Dumfries che ha fatto due gol clamorosi. L’importante è aver vinto e dobbiamo fare la stessa cosa in finale. Abbiamo vinto la coppa l’anno scorso, siamo campioni d’Italia e allora penso che siamo la squadra da battere ma tutte le partite sono differenti“.

Sul suo percorso di crescita: “Sto facendo una buona stagione ma devo ancora imparare. Noi vogliamo vincere tutte le competizioni che giochiamo. Noi intanto dobbiamo fare la prestazione in campo, poi vediamo“.