Eddie Howe, Newcastle United (Imago)

Dopo aver saltato Newcastle-Manchester United, Eddie Howe resterà ancora ricoverato a causa di una polmonite

Il Newcastle United ha annunciato che Eddie Howe proseguirà il ricovero in ospedale dopo la diagnosi di polmonite.

In un comunicato apparso nel sito ufficiale, il club ha esteso i suoi migliori auguri esprimendo sostegno all’allenatore e alla sua famiglia mentre prosegue nella sua guarigione.

Contestualmente, la società ha annunciato che due collaboratori del manager inglese lo sostituiranno nei prossimi due impegni settimanali di Premier League.

“Jason Tindall e Graeme Jones guideranno la squadra contro il Crystal Palace e l’Aston Villa questa settimana, con ulteriori aggiornamenti che saranno comunicati a tempo debito”.

Newcastle, Howe ricoverato per polmonite: le parole dell’allenatore

Nel comunicato del Newcastle figura anche un messaggio di Eddie Howe. Queste le sue parole: “Un grande grazie a tutti coloro che sono legati al Newcastle United e alla più ampia comunità calcistica per i vostri messaggi e calorosi auguri. Hanno significato molto per me e la mia famiglia.

Voglio anche rendere omaggio al nostro incredibile servizio sanitario nazionale e al personale dell’ospedale che mi hanno curato. Sono immensamente grato per le cure specialistiche che sto ricevendo e, dopo un periodo di recupero, non vedo l’ora di tornare il prima possibile”.

Sandro Tonali, Newcastle United (Imago)

I prossimi impegni del club inglese

Attualmente posizionato al 4° posto in Premier League, il Newcastle ha disputato una partita in meno delle squadre che lo precedono in classifica. Mercoledì 16 aprile recupererà la partita col Crystal Palace valida per la 29ª giornata di campionato.

In caso di successo, Tonali e compagni salirebbero a 59 punti scavalcando al 3° posto il Nottingham Forest. Poi nelle prossime settimane affronteranno, in ordine: Aston Villa il 19 aprile, Ipswich Town il 26 aprile, Brighton & Hove Albion il 4 maggio, Chelsea il 10 maggio, Arsenal il 18 maggio ed Everton il 25 maggio.