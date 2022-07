Juventus, Di Maria arrivato in sede | FOTO e VIDEO

Dopo una lunga trattativa, Angel Di Maria ha accettato l'offerta della Juventus: questa sera, alle 22.38, l'argentino è arrivato a Torino, e ha iniziato a muovere i suoi primi passi della nuova avventura bianconera che sta per cominciare. Al suo arrivo all'aeroporto torinese di Caselle, l'attaccante ha trovato molti tifosi ad accoglierlo.

Nella mattina di domani, venerdì 8 luglio, l'ex PSG svolgerà le visite mediche con la Juventus, poi arriverà la firma del contratto e quindi l'ufficialità del suo passaggio in bianconero.

L'argentino è atterrato e ci sono le prime immagini, postate dal club bianconero sui social. Ora l'ex Paris Saint-Germain ha lasciato l'aeroporto.

Di Maria arrivato in sede

Dopo aver lasciato l'aeroporto di Caselle, Angel Di Maria si è recato alla Continassa per iniziare la sua avventura bianconera. Domani l'argentino si sottoporrà alle visite mediche presso il J|Medical.

Di Maria firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo anno. L'offerta iniziale della Juve prevedeva un contratto biennale, ma il club bianconero, poi, ha accontentato la richiesta del giocatore, che non voleva legarsi ufficialmente per più di un anno. Questo perché è nota la volontà del calciatore di ritornare nella sua Argentina per terminare la sua carriera nel calcio giocato.

I numeri di Angel Di Maria al PSG

L'argentino arriva alla Juventus a parametro zero dopo aver giocato per sette stagioni in Francia al PSG. Con la maglia dei parigini, Di Maria ha giocato 295 partite, segnato 93 reti e servito 119 assist, vincendo ben 19 trofei, tra cui 5 campionati di Ligue 1. Nella stagione 2019-20 è arrivato in finale di Champions League, persa però per 1-0 contro il Bayern Monaco.