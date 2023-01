Inter, si lavora per Demiral in caso di addio di Skriniar: le ultime

Badando alla possibile cessione di Milan Škriniar al PSG in questa sessione invernale di calciomercato, l'Inter comincia a muoversi anche per l'eventuale sostituto. La soluzione più semplice da raggiungere, al momento, sembrerebbe essere rappresentata da Merih Demiral dell'Atalanta.

Il 24enne difensore turco piace alla dirigenza interista, che per lui potrebbe chiedere il prestito con diritto di riscatto alla Dea per 20 milioni di euro totali. Più difficili le piste che porterebbero Lindelof dallo United o Pavard dal Bayern Monaco (con i Red Devils e i bavaresi che non cedono i due giocatori in prestito).

Skriniar-PSG già a gennaio? Le ultime

Va ricordato, però, che sono previsti movimenti in entrata da parte dell'Inter solamente in caso di cessione di Milan Škriniar al club parigino. Il piacere, infatti, per anticipare l'arrivo del difensore slovacco, ha offerto all'Inter un indennizzo di circa 10 milioni di euro: indennizzo che l'Inter non ha accettato perché vorrebbe arrivare a percepire una cifra di almeno 20 milioni di euro.

Nelle ultime ore non ci sono stati nuovi sviluppi su questa pista, da capire se ne arriveranno nelle prossime ore, le ultime di questa sessione di calciomercato. Soltanto qualora dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua dall'Inter per Škriniar, il club nerazzurro accetterebbe e andrebbe sul mercato per sostituire lo slovacco, che intanto ha già firmato per il PSG.