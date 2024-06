Roma, ufficiale il rinnovo di De Rossi fino al 2027

Subentrato a stagione in corso dopo l'addio di Mourinho, Daniele De Rossi ha convinto tutti in casa Roma grazie alle sue idee di gioco moderne e offensive. Per questo il club giallorosso ha deciso di rinnovare ufficialmente il suo contratto.

Roma, ufficiale il rinnovo di De Rossi

La decisione era già nota da tempo, ma adesso è stata anche ufficializzata dal club giallorosso attraverso una nota ufficiciale.

"L’AS Roma è lieta di ufficializzare il rinnovo del contratto di Daniele De Rossi come Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 2027. Approdato in panchina il 16 gennaio 2024, Daniele ha guidato il gruppo giallorosso in 26 partite ufficiali, 18 di campionato e 8 di Europa League fino alla semifinale.