Milan, mercoledì può essere il giorno di De Ketelaere

C'è la data clou per la trattativa che può portare De Ketelaere al Milan: pronto il blitz in Belgio di Maldini e Massara

Dopo una corte serrata al Bruges e al giocatore, adesso potrebbe chiudersi positivamente la trattativa che porterà il giovane Charles De Ketelaere al Milan. A piccoli passi, senza fretta, la dirigenza milanese sta chiudendo l'affare e già nella giornata di mercoledì il trequartista potrebbe sentirsi già virtualmente rossonero.

Maldini e Massara hanno fatto tutto procedendo per gradi: prima un significativo avvicinamento grazie a un'offerta di circa 20 milioni di euro più bonus, mentre la concorrenza del Leeds United non ha davvero retto per via delle volontà del ragazzo. Poi, i discorsi degli agenti del giocatore con lo stesso, che hanno sensibilmente avvicinato CDK a Milano. Ora, anzi, mercoledì (appunto) Maldini e Massara dovrebbero chiudere definitivamente la trattativa grazie a un blitz in Belgio e a una spesa di 32 milioni circa (bonus compresi).

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO