Milan, aumenta la fiducia per la chiusura di De Ketelaere

Il club rossonero ha fiducia di chiudere molto presto per Charles De Ketelaere: spunta la data ipotetica delle visite mediche

Il Milan ha una priorità sul mercato in questo momento: concludere l'acquisto del giovane trequartista belga Charles De Ketelaere. In casa rossonera aumenta la fiducia per la chiusura dell'affare, anche se al momento manca ancora l’intesa totale con il Brugge, club che detiene il cartellino del giocatore.

De Ketelaere-Milan, i tempi dell'operazione

Si lavora ancora per azzerare le distanze tra i due club, si potrebbe presto definire tutto sulla base di 35 milioni di euro per l'arrivo del 21enne in rossonero. Nelle prossime ore si spingerà ancora, portando avanti i contatti nel tentativo di fissare le visite mediche alla metà della prossima settimana.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO