Danso-Roma, si tratta. Ma ci vogliono 25 milioni

La Roma ha individuato in Kevin Danso, centrale del Lens di nazionalità austriaca, il profilo giusto per rinforzare il reparto difensivo.

Danso-Roma, gli ultimi aggiornamenti

C'è una trattativa in corso tra i due club, ma l'investimento per i giallorossi, per prendere Danso, dovrà essere di venticinque milioni di euro. Emerge poi nelle ultime ore un altro fattore, nuovo: bisognerà infatti capire se l'operazione andrà avanti lo stesso anche a fronte della permanenza di Paulo Dybala (e quindi del mancato incasso economico).