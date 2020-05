Tommasi e la ripresa: "I calciatori vogliono ripartire"

Il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi, intervenuto a Sky Calcio Club, ha espresso la volontà dei calciatori di tornare in campo. "Se ci sono le condizioni, i calciatori sono contenti di ripartire. Criticare, non significa essere contro la ripresa – ha proseguito il numero uno dell'AssoCalciatori -. Temperature, viaggi e non solo: le criticità ci sono e le evidenziamo, ma la volontà è comunque di giocare nel miglior modo possibile".

Tommasi ha parlato anche della questione stipendi in seguito alla delibera della Figc riguardo il pagamento di una sola mensilità entro fine agosto per consentire alle società professionistiche di iscriversi al campionato. "Siamo preoccupati soprattutto per la Lega Pro. Nelle riunioni precedenti non era mai uscito questo provvedimento. I giocatori di Serie C potrebbero vedere la prossima mensilità solo ad agosto e questo non può farci piacere".

Riguardo prestiti e contratti in scadenza il 30 giugno, l'ex centrocampista della Roma ha fatto il punto sul gentlemen agreement: un concordato che consentirebbe di prolungare la naturale scadenza al nuovo termine del campionato. "E' una delle strade - conferma Tommasi -, ma ce ne sono anche altre: ci sono club di Serie A che hanno giocatori in prestito in altri club e allungarli diventa un problema, soprattutto se poi quelle squadre devono affrontarsi.

Se i giocatori hanno già firmato con altre squadre, non so se e come correranno il rischio di scendere in campo con la possibilità di infortunarsi. La soluzione migliore è prorogare contratti in essere con le stesse condizioni".