Fiorentina, Cutrone è arrivato in città

Sorrisi, zero parole. Quelle le userà quando sarà il momento. Patrick Cutrone è tornato in Italia sei mesi dopo averla lasciata. Ad aspettarlo non c'è il suo vecchio Milan, ma la Fiorentina, che ha terribilmente bisogno di una punta e che ha scelto lui per cercare di risolvere i problemi offensivi di Iachini. Aereo da Francoforte, qualche minuto di ritardo a causa della nebbia. Molti anche i tifosi ad attenderlo. Domani sarà il giorno delle visite mediche e della firma.

I dettagli

Un anno e mezzo di prestito, poi obbligo di riscatto fissato a 16 milioni. Il Wolverhampton a luglio lo pagò un po' di più, per questo non è stato facile strapparlo agli inglesi. Il 3 gennaio ha compiuto 22 anni, non poteva sperare in un regalo migliore.