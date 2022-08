Inter, un difensore tra Chalobah, Acerbi e Akanji: la situazione

L'Inter ha la necessità di chiudere il mercato in entrata con un colpo in difesa: la priorità è il difensore del Chelsea

L'Inter continua a riflettere sul difensore da aggiungere alla rosa di Simone Inzaghi per completare il mercato in vista della stagione cominciata da appena dieci giorni. Obiettivo: un difensore centrale, capace di giocare nella linea a tre, classica per l'allenatore.

In virtù di ciò, la dirigenza dell'Inter oggi ha anche incontrato Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi, uno dei principali obiettivi nerazzurri. Ma quello di Acerbi non è assolutamente l'unico nome in lista tra i difensori osservati e richiesti.

Inter, la priorità e Chalobah: Acerbi bloccato, resta in lista Akanji

In questi ultimi giorni si sta continuando a monitorare Trevoh Chalobah, difensore inglese originario del Sierra Leone, classe 1999, cresciuto sin dalla giovanissima età nel Chelsea e tuttora di proprietà dei Blues. Finora, con la maglia del club che lo ha formato, ha raccolto 30 presenze e segnato 4 gol in prima squadra. Attualmente, l'Inter sta cercando di capire la fattibilità di ottenere il suo cartellino in prestito. È lui è la priorità della dirigenza nerazzurra.

Acerbi, invece, dopo l'incontro odierno tra l'agente e l'Inter, è stato praticamente bloccato: adesso il club dovrà decidere quando e se chiudere la trattativa, tutto mentre resta comunque aperta la pista che porta ad Akanji del Dortmund. La decisione non sarà imminente ma, anzi, sarà ben ponderata: si potrebbe arrivare fino anche agli ultimi giorni di mercato, prima di scoprire chi sarà il difensore che vestirà la maglia dell'Inter.