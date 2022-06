Atalanta: Carnesecchi si opera mercoledì. Dopo la prognosi, la Lazio deciderà il da farsi

Carnesecchi si opererà alla spalla mercoledì: dopo la prognosi, la Lazio, che aveva fatto di lui un obiettivo per la porta, deciderà il da farsi

Sono ore decisive per il futuro a breve termine di Marco Carnesecchi. Il giovane portiere classe 2000, di proprietà dell'Atalanta ma la scorsa stagione in prestito alla Cremonese in Serie B, è un obiettivo di mercato della Lazio che però sta prendendo del tempo prima di fare delle mosse decisive. Prima, infatti, il club biancoceleste vuole capire le sue condizioni post operazione alla spalla a cui Carnesecchi si sottoporrà domani, mercoledì 15 giugno.

Dopo l'intervento sarà più chiaro quale sarà il programma di riabilitazione di Carnesecchi e quale sarà la sua prognosi, che comunque dovrebbe essere stimata sui tre-quattro mesi di stop. Questione di poche ore, comunque, prima di avere informazioni e dettagli più chiari. La Lazio, quindi, aspetta: sarà proprio la prognosi che determinerà la volontà del club biancoceleste e le sue mosse in chiave mercato.