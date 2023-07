Dopo gli arrivi di Bisseck, Frattesi, Cuadrado e Thuram l'Inter prosegue il lavoro sul mercato. I nerazzurri sono sempre su Carlos Augusto, laterale brasiliano del Monza che ha sorpreso nella sua prima stagione in Serie A con i brianzoli. Negli ultimi giorni si è mossa anche la Juve per il numero 30 del Monza.

Juventus, contatti col Monza per Carlos Augusto

Sul giocatore, come detto, c'è da sempre l'Inter nel caso in cui dovesse Robin Gosens dovesse lasciare Milano. Per Carlos Augusto, però, non ci sono soltanto i nerazzurri.

Negli ultimi giorni si è mossa molto anche la Juventus: ci sono stati infatti dei contatti tra i club per prepararsi nel caso in cui ci fosse un'uscita sulla fascia sinistra.

Carlos Augusto è stato uno dei migliori giocatori del Monza nella passata stagione. Il brasiliano si è confermato come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A.