Vlasic, Praet e un esterno: il punto sul mercato del Torino

Il Torino continua a lavorare per il mercato in entrata per rinforzare la rosa di Ivan Juric.

Torino, il punto su Vlasic

Praet, Messias e gli esterni

I granata, infatti, insisteranno con il West Ham per il ritorno di Nikola Vlasic. Al momento, però, le richieste del club inglese rimangono molto alte.

Se non dovesse concretizzarsi la trattativa per il croato, in Piemonte potrebbe tornare Dennis Praet. Per il belga il Leicester City chiede circa 3 milioni e nel caso il Torino dovesse scegliere lui, sicuramente arriverà anche un altro rinforzo in quel ruolo. In lista c'è anche Messias, che non è convinto di andare al Besiktas in Turchia.

Infine, per quanto riguarda gli esterni, la volontà è quella di inserire un nuovo giocatore nel ruolo ma al momento Singo è ancora in rosa visto che il Milan non ha ancora ceduto Ballo-Touré.