Incontro a Milano tra Vagnati, Cairo e Juric: primi dialoghi per il rinnovo dell'allenatore

Giornata di incontri oggi in casa Torino. Difatti, a Milano, si sono visti Davide Vagnati (ds granata), il presidente Cairo e Ivan Juric.

Una riunione per parlare di mercato, ma l'occasione è stata buona anche per iniziare ad affrontare i discorsi per il rinnovo contrattuale di Ivan Juric.

Il contratto dell'allenatore granata, infatti, scadrà nel 2024. Le parti, dunque, hanno approfittato dell'incontro odierno per cominciare a impostare il tema rinnovo.