Torino, Aina al Fulham: scambio di documenti in corso

Dopo due stagioni in Italia, Ola Aina torna in Inghilterra. È tutto fatto per il trasferimento dell'esterno destro che dal Torino passa al Fulham. Ieri, durante l'amichevole contro la Pro Vercelli, l'ex Chelsea non è stato nemmeno impiegato, visto lo stato avanzato della trattativa. Ora, scambio di documenti in corso, con l'intermediazione di Paolo Busardò.

I dettagli

Al Fulham, Aina si trasferirà in prestito con diritto di riscatto: 2,5 subito e 12,5 nel caso in cui gli inglesi decidessero di riscattare il cartellino. È stata poi prevista una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Dopo l'addio di De Silvestri, saluta anche Aina. La rivoluzione del Torino continua.