Lorenzo De Silvestri ha firmato con il Bologna. L’esterno cresciuto nella Lazio, dopo aver svolto ieri le visite mediche con il club rossoblù, ha sottoscritto un contratto biennale.

De Silvestri, che dopo quattro anni ha già salutato il Torino e Torino sui social, arriva al Bologna a parametro zero. Qui ritroverà Sinisa Mihajlovic che lo ha già allenato in tutte e tre le ultime esperienze avute in Serie A con le maglie di Fiorentina, Sampdoria e Torino.