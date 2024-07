Roma, Soule e Assignon gli obiettivi principali: le ultime

Dopo aver raggiunto l'accordo con Mathew Ryan per la porta, prosegue il calciomercato in entrata della Roma. Diversi gli obiettivi per la prossima stagione: i nomi più caldi sono quelli di Matias Soule della Juventus e Lorenz Assignon del Rennes. L'argentino sa che Daniele De Rossi stravede per lui e avrebbe già "votato" per i giallorossi, qualora il club raggiungesse la cifra richiesta dal club bianconero.

Come detto nei giorni scorsi, per la fascia destra spunta il classe 2000 del Rennes. La scorsa stagione, Assignon ha giocato in Premier League con la maglia del Burnley, in prestito. Il club inglese lo vorrebbe comprare, ma il giocatore non gradirebbe la Championship. La Roma, ad oggi, sarebbe la sua prima scelta.