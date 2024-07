Roma, accordo raggiunto per Ryan: le ultime

Colpo a sorpresa in casa Roma: accordo raggiunto per il portiere Ryan

Colpo a sorpresa in casa Roma: la società giallorossa, infatti, ha prima raggiunto un'intesa di massima per Mathew Ryan, quindi trovato l'accordo per il giocatore, che dovrebbe firmare mercoledì. Portiere classe 1992 di nazionalità australiana (ma in possesso anche del passaporto scozzese) e attualmente svincolato, dovrebbe diventare il nuovo secondo, dietro a Svilar nelle gerarchie di De Rossi.

Roma, Ryan sarà il nuovo portiere

La Roma ha raggiunto un'intesa di massima per l'arrivo in porta di Ryan. Classe 1992, 1 metro e 84 centimetri d'altezza, in carriera ha giocato con l'Arsenal e Brighton in Inghilterra, Real Sociedad, Valencia in spagna, oltre Brugge, Copenhagen e AZ Alkmaar, maglia che ha vestito nelle ultime due stagioni. Dopo aver raggiunto l'accordo, il portiere potrebbe firmare tra martedì e mercoledì il proprio contratto con i giallorossi, in attesa che vengano sistemati gli ultimi dettagli.