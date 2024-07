Roma, per la fascia destra spunta Assignon del Rennes

La Roma vuole rinforzare la propria rosa quanto più possibile in vista della prossima stagione, e non solo in attacco. Per la fascia destra spunta il nome di Lorenz Assignon - calciatore francese classe 2000 - del Rennes. Dopo l'operazione Le Fee, potrebbe dunque continuare l'asse tra il club di Ligue 1 e i giallorossi.

Roma, idea Assignon per la fascia destra

La scorsa stagione, Assignon ha giocato in Premier League con la maglia del Burnley, in prestito. Il club inglese lo vorrebbe comprare, ma il giocatore non gradirebbe la Championship. La Roma, ad oggi, sarebbe la sua prima scelta.