Roma-Milik, Dzeko-Juventus: tutto in standby

Tutto ancora fermo. Il passaggio di Milik alla Roma e contestualmente quello di Dzeko alla Juventus rimane ancora bloccato. Nella giornata di oggi non ci sono stati passi avanti tra il Napoli e l'attaccante polacco per appianare e risolvere le tante pendenze economiche ancora da discutere. Cosi come tra la Roma e il Napoli non si è riusciti a trovare un quadra economica definitiva. Il tempo passa ma la trattativa non si sblocca, come confermato dal ds del Napoli Giuntoli.

NAPOLI, GIUNTOLI:"TRATTATIVA MILIK BLOCCATA

Troppi problemi tra i tanti attori in causa, per questo anche la cessione di Dzeko alla Juventus rimane bloccata, visto il legame a doppio filo con il passaggio di Milik in giallorosso.

Dopo il comunicato odierno della Roma, che ha smentito i dubbi sulle condizioni fisiche dell'attaccante polacco, oggi Milik si è allenato con il Napoli, in attesa di una soluzione. La Juventus rimane alla finestra, almeno in questo momento, in attesa che Napoli, Roma e Milik trovino una soluzione. In un verso o in un altro.