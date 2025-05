Le dichiarazioni del presidente dell’Inter Beppe Marotta al termine della finale di Champions League persa contro il PSG.

L’Inter perde la finale di Champions League contro il PSG per 5-0.

I ragazzi di Inzaghi non ce l’hanno fatta a vincere trofei in questa stagione.

Al termine della partita il presidente nerazzuro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“È stata una serata negativa, l’avversario ci ha surclassato in tutto, meritata la sconfitta, è evidente. Questo non deve compromettere ciò che è stato la stagione: abbiamo giocato con una squadra molto forte, volevo ringraziare i tifosi che sono venuti fin qui ma è stata una serata assolutamente negativa“, ha esordito

Marotta continua poi: “È molto difficile arrivare a questa serata, ci siamo riuniti con grandissimo merito dopo aver superato avversarie come Barcellona e Bayern Monaco. Io voglio ringraziare i nostri giocatori e il nostro allenatore, abbiamo fatto un cammino da 59 partite, e ha dimostrato come questo gruppo e questa società meriti questo palcoscenico. Abbiamo meritato la sconfitta, si chiude una parentesi“.

E poi sul futuro dell’allenatore nerazzurro: “Inzaghi? Assolutamente nessun cambio di valutazione. Abbiamo detto che ci saremmo visti la prossima settimana. Inzaghi ha un anno di contratto e ha dimostrato in 4 anni di essere all’altezza, tanti meriti quasi tutti vanno alla sua professionalità una serata negativa non cancella tutti i meriti“.

Marotta prosegue: “È chiaro che l’Italia non è più il paradiso dove tutti venivano e finivano la stagione. Il nostro è un movimento calcistico di passaggio , i migliori giocatori rischiano di venire qua e scappare verso ingaggi migliori rispetto a quanto possa offrire ogni squadra di Serie A, come verso il PSG“.

Infine conclude: “Questo non deve essere preso come alibi, noi non vogliamo prenderlo credo che il made in Italy possa raggiungere ancora molti traguardi e credo che la competenza degli allenatori italiani e dei giocatori stessi possiamo recitare un ruolo da protagonista, poi è chiaro che ci sono anche squadre che meritano di più“.