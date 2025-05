PSG, Donnarumma: “Abbiamo fatto una stagione straordinaria, ci meritiamo questo successo”

Le dichiarazioni di Gigio Donnarumma al termine della finale di Champions League vinta dal PSG contro l’Inter

Anche Gigio Donnarumma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della finale di Champions League vinta dal PSG per 5-0 contro l’Inter.

Il portiere italiano è stato uno dei principali protagonisti di questo cammino in Champions in questa stagione.

“Abbiamo fatto una stagione straordinaria, ci meritiamo questo successo. Il mister ci lascia sempre tranquilli e liberi e quella è la cosa più importante quando si preparano queste partite“, ha esordito.

Ha proseguito: “Questa finale l’abbiamo preparata nel migliore dei modi, non sembrava neanche una finale di Champions. Siamo riusciti a gestirla bene, so quanto vuol dire questo trofeo per gli italiani”.

PSG, le parole di Donnarumma

Donnarumma ha continuato: “Europeo o Psg? All’europeo hai tutto un paese con te, è differente. Quando rappresenti l’Italia la pressione è più alta“.

E infine la domanda sulla sua possibile permanenza a Parigi: “Non lo so, vedremo nei prossimi giorni, ora penso alla Nazionale abbiamo die partite importanti”.