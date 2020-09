LIVE | Milik parte per l'estero, prime visite mediche per la Roma. VIDEO

9.33 - Arkadiusz Milik sta partendo proprio in questi minuti per l'estero per sostenere le prime visite mediche a Saint Moritz in Svizzera, in una clinica ortopedica consigliata dalla nuova proprietà Friedkin (FOTO e VIDEO in basso)

8.15 - Prevista tra un'ora circa la partenza di Milik per l'estero.

Biglietto aereo direzione Svizzera già in tasca, uno degli ultimi step prima dell’inizio ufficiale dell’avventura alla Roma. Arkadiusz Milik in giornata sarà all'estero, in Svizzera, in una clinica ortopedica a Saint Moritz, consigliata dalla nuova proprietà Friedkin, per sostenere una prima parte di visite mediche. La Roma aveva pensato di fare anche operare lì Zaniolo, poi la scelta è andata a Innsbruck. Il Professor Ahlbaumer visiterà i due crociati di Milik, operati in passato.

Roma-Napoli-Milik: i dettagli dell’intesa

L’attaccante polacco che ieri ha detto definitivamente sì alla proposta della Roma (5 milioni a stagione per i prossimi 5 anni), attende dunque l’ok dei medici e poi di risolvere le ultime pratiche di uscita dal Napoli legate a vecchie pendenze, stipendi arretrati e bonus. Tra Napoli e Roma l’accordo è totale: Milik – che rinnoverà formalmente per un altro anno – si trasferirà alla Roma in prestito oneroso, 3 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni e ulteriori 7 milioni di bonus.

