Napoli, Adam Ounas ai saluti: trattativa in chiusura con il Lille

Arrivato nel 2017 al Napoli, è il momento dei saluti per Adam Ounas, attaccante franco-algerino degli azzurri. In queste ore infatti, il Lille sta chiudendo per il calciatore che, durante le scorse stagioni, ha indossato anche le maglie di Cagliari e Crotone in Italia. Per Ounas si potrebbe dunque concretizzare un ritorno in Francia dopo la più recente esperienza al Nizza nella stagione 2019-20.

I numeri di Ounas al Napoli

Arrivato in Italia e al Napoli nel 2017, Adam Ounas ha vissuto diversi periodi di alti e bassi in azzurro, senza dimenticare diversi prestiti in giro per la Serie A e la Francia. Adesso, dopo diverse stagione con la maglia azzurra, Adam Ounas è ormai a un passo dal Lille, club che ha deciso di puntare sull'attaccante franco-algerino per rinforzare il reparto offensivo. Con la maglia della prima squadra del Napoli, Ounas ha totalizzato 62 presenze, trovando 7 reti e un assist.

In Italia, in termini di reti, la sua stagione migliore è stata quella al Crotone, in Serie A. Durante quella stagione, Adam Ouans trovò 4 gol e 4 assist. Adesso sarà tempo di una nuova avventura per lui, il Lille lo aspetta e sta per chiudere la trattativa con il Napoli di Luciano Spalletti.