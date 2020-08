Napoli, sondaggio per Reguilón

Nome nuovo per il reparto esterni del Napoli: gli azzurri hanno infatti effettuato un sondaggio per Sergio Reguilón, terzino sinistro classe '96 di proprietà del Real Madrid e attualmente in prestito secco al Siviglia. Il giocatore spagnolo, mandato al Sanchez Pizjuan per accumulare minutaggio (a Madrid è coperto da Mendy e Marcelo), ha richieste anche dalla Premier League.

Sul fronte Gattuso, invece, a stretto giro è previsto un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo di contratto e trovare un accordo in vista della prossima stagione.