Napoli, altro tentativo per Mazzocchi. Poi tutto su Faraoni

Il Napoli farà un altro tentativo per Mazzocchi, poi – se non si troverà l’intesa con la Salernitana – virerà su Faraoni del Verona

Un esterno destro tra le priorità del mercato in entrata del Napoli. La società azzurra, come detto, ha come primo obiettivo Pasquale Mazzocchi, ma al momento l’intesa con la Salernitana è lontana.

Napoli, il punto sulla trattativa Mazzocchi

Il Napoli (che ha ceduto Elmas al Lipsia, qui le cifre dell'affare) infatti ha presentato un’offerta da 1.5 milioni di euro, mentre il club del presidente Iervolino valuta il calciatore 4 milioni (e difficilmente scenderà sotto i 3 milioni).

Con ogni probabilità gli uomini mercato azzurri faranno un altro tentativo per Mazzocchi, poi – se non si dovesse trovare l’intesa con la Salernitana – vireranno su un altro nome.

Bloccato Faraoni

E il profilo individuato – e praticamente già bloccato – è quello di Davide Faraoni, che potrebbe lasciare il Verona a condizioni più favorevoli rispetto a Mazzocchi, a iniziare dalla formula, un prestito con diritto di riscatto.

Faraoni ha uno stipendio molto alto per le casse gialloblù, per questo motivo il Verona non farebbe particolare resistenza alla sua cessione a gennaio. Se il Napoli (le ultime sulle altre trattative azzurre) dunque deciderà di affondare per Faraoni l’operazione potrebbe concludersi anche in tempi brevi.