Napoli, fiducia in aumento per Rodriguez. Pronta l'offerta per Elmas

Il Napoli insiste per arrivare a Manolas della Roma. La trattativa continua, ma resta ancora da sciogliere il nodo legato alla clausola, che i giallorossi vorrebbero pagata interamente a differenza degli azzurri, che pensano a delle possibili contropartite. I campani continuano a proporre Diawara: il giocatore ha rifiutato il Wolwerhampton proprio perché preferisce aspettare la squadra di Fonseca. Intanto, aumenta la fiducia per James Rodriguez: è arrivato l'ok per il trasferimento da parte del giocatore, si lavora con il Real Madrid per la formula. Il Napoli insiste per il prestito con diritto di riscatto.

E dopo i 50 miioni per Lozano, è pronta anche l'offerta per Elmas, classe '99 del Fenerbache già cercato nei mesi scorsi.