Napoli, il Rennes spinge per Kim. Contatti per Diallo

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la difesa: le ultime su Kim Min-Jae e Diallo

Dopo l'addio di Koulibaly, che è pronto a diventare un nuovo giocatore del Chelsea, il Napoli è alla ricerca di un sostituto oltre a Ostigard. Se la pista Kim si è complicata, a sorpresa il club di De Laurentiis ha messo nel mirino Diallo del PSG.

Napoli, Kim più complicato e nel mirino c'è Diallo

Per la difesa Kim Min-Jae resta un obiettivo. Il Rennes, però sta cercando di spingere per il difensore del Fenerbahce. Proprio per questo motivo parallelamente il Napoli ha messo nel mirino Abdou Diallo, difensore di proprietà del Psg.

La società ha avuto dei contatti con il club parigino. L'accordo tra le società non sarebbe un problema, al momento il Napoli deve trovare invece l'intesa sul contratto. Diallo con il PSG prende un ingaggio molto importante e quindi il club campano dovrà fare uno sforzo per trovare l'intesa.

La curiosità è che Diallo è compagno di Nazionale proprio di Koulibaly. Quindi da un difensore del Senegal a un altro. Il Napoli nelle ultime ore ha iniziato a spingere per regalare Diallo a Spalletti.