Monza, fatta per Carboni dall'Inter in prestito: domani le visite mediche

Il Monza ha chiuso per il primo rinforzo del mercato di gennaio: dall'Inter arriva Franco Carboni, che finisce anzitempo il suo prestito al Cagliari e ora approda in Brianza per mettersi in gioco in Serie A. Il ragazzo classe 2003 andrà a completare la fascia sinistra del 3-4-3 di Palladino e sarà quindi l'alternativa a Carlos Augusto. Domani effettuerà le visite mediche prima e poi potrà essere ufficializzato dal Monza.

Monza, fatta per Carboni

Il giovane terzino arriva con la formula del prestito a Monza per un anno e mezzo più opzione di riscatto a favore dei brianzoli e di controriscatto per l'Inter. Fin qui con il Cagliari Carboni aveva giocato 13 partite in Serie B alla sua prima esperienza in una prima squadra. L'anno scorso il ragazzo era stato protagonista nell'Inter Primavera campione d'Italia.

Adesso approda al Monza dove lo aspetta tra l'altro papà Ezequiel, che è allenatore dell'Under 18. Dopo aver avuto due Ranocchia in squadra (ma non parenti), adesso al Monza ci saranno addirittura tre Carboni: due con un legamen decisamente maggiore e il terzo è Andrea, che non ha nessuna parentela con Ezequel e Franco, solo un caso di omonimia.