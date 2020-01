Milan su Politano, incontro in sede con gli agenti

Svolta a sorpresa per il mercato del Milan. I rossoneri sono su Politano dell'Inter. C’è stato l’incontro tra gli agenti del giocatore Lippi e Pennacchi e la società rossonera. In attesa delle prime mosse di mercato dell’Inter è il Milan a muoversi con maggior concretezza. Dopo l'arrivo di Ibrahimovic ecco un altro obiettivo per l'attacco rossonero.

Il Milan ha incassato la volontà del giocatore, che all'Inter ha trovato poco spazio, solo 14 partite in stagione. Anche dal punto di vista dell'ingaggio non dovrebbero esserci problemi. Nel Milan in attacco per far posto a Politano uscirà Borini, pronto a trasferirsi al Verona.