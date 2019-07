Dalla difesa all'attacco, Duarte e Leao: chi sono i due futuri possibili acquisti del Milan

Il primo è un difensore roccioso del Flamengo, stakanovista sempre impiegato nell'ultima edizione della Copa Libertadores. Il secondo è una prima punta duttile, fisica e rapida del Lille, campione d'Europa Under17 con il suo Portogallo nel 2016.

Leo Duarte e Rafael Leao, due giocatori in orbita Milan, possibili futuri rinforzi per Marco Giampaolo.

Il brasiliano, stando a quanto riferito da Il Tempo, sarebbe ormai a un passo dai rossoneri, vicini a chiudere questa operazione da 11 milioni (questa la valutazione del giocatore). Accordo dunque in via di definizione e indiscrezioni confermate.

Classe '96, Duarte è un talento esploso negli ultimi mesi, scavalcando nelle gerarchie di Jorge Jesus compagni di reparto più quotati come Rever e Rhodolfo. Tra gli 'osservati speciali' verdeoro degli anni scorsi, tra i classe '96 e '97 non era certo il giocatore che collezionava più minuti, finché non ha esordito fuori ruolo da terzino e poi, gradualmente, è diventato titolare come centrale. All’inizio, in allenamento, marcava Guerrero, classico compagno di squadra che anche in partitella nasconde la palla, ma è proprio grazie a lui che è cresciuto ancora.

Alto 183 centimetri, si è costruito il fisico e col tempo è migliorato sia nel gioco aereo sia nell’1 contro 1. Duarte è stato capitano del Flamengo nel 2016 nella Copinha São Paulo (vinta in quell'edizione) principale torneo giovanile de Brasile da cui emergono spesso profili interessanti.

Seguito con grande interesse anche dal CT del Brasile Tite, ha come idolo l’ex Roma Juan ed è molto amico di Vinicius del Real Madrid.

E se per la difesa il nome nuovo è Duarte, per l'attacco c'è Rafael Leao. Prima punta nel 4-2-3-1 di Galtier ma in grado di ricoprire anche il ruolo di seconda punta. Leao è cresciuto nello Sporting Clube, club con cui ha esordito in prima squadra nel 2017 ed il primo gol è arrivato nella sfida contro il Porto. Un impatto-lampo e rete arrivata dopo appena 60 secondi dal suo ingresso in campo al posto di Doumbia.

Il Milan ora si è inserito nella corsa al classe '99 del Lille, per anticipare la concorrenza. Dalla Francia, stando a quanto riportato da RMC Sport, si parla anche delle cifre di questa operazione che sarebbe da 35 milioni di euro con Tiago Djalo che farebbe il percorso inverso (con una valutazione di 5 milioni).