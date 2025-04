Bologna, Di Vaio rinnova fino al 2027: il comunicato

Ufficiale il rinnovo fino al 30 giugno 2027 per Marco Di Vaio: il comunicato del Bologna

Il Bologna ha ufficializzato il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Marco Di Vaio fino al 30 giugno 2027, confermando la volontà del club di dare continuità a un progetto tecnico che negli ultimi anni ha portato risultati sempre più rilevanti e una crescita costante della squadra.

Ex attaccante amato dai tifosi rossoblù, Di Vaio è tornato a Bologna da dirigente, affiancando nel tempo prima il comparto sportivo e, più recentemente, l’area tecnica guidata da Giovanni Sartori.

La sua figura si è rivelata fondamentale nella costruzione di una squadra giovane, ambiziosa e competitiva, capace di imporsi in Serie A e di attirare l’attenzione per qualità di gioco e gestione del talento.

Nel corso degli ultimi anni, Di Vaio ha lavorato fianco a fianco di Sartori contribuendo in maniera decisiva alla valorizzazione della rosa. Il suo operato è stato apprezzato non solo per le intuizioni di mercato, ma anche per la capacità di costruire un rapporto solido tra la dirigenza, la squadra e l’ambiente esterno, contribuendo a creare un’identità riconoscibile e condivisa.

Bologna, Di Vaio rinnova: “Onorato di continuare”

Il rinnovo rappresenta quindi una scelta strategica e simbolica, che consolida una figura chiave della struttura sportiva del Bologna. La conferma di Di Vaio testimonia la volontà del club di investire sulla stabilità e sulla crescita interna, consolidando un gruppo di lavoro che sta portando il Bologna a livelli sempre più alti.

“Sono onorato di continuare questa emozionante avventura,” ha dichiarato Marco Di Vaio. “Questo era per me un obiettivo e un forte desiderio, per proseguire un percorso che ci sta dando grandi soddisfazioni e con ancora tanti traguardi da inseguire in questa stagione e in quelle che verranno”.

“Ringrazio il Presidente Joey Saputo per la fiducia che ha riposto in me in tutti questi anni, Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e tutte le persone che lavorano nel Club per costruire tutti insieme i nostri sogni. Un enorme grazie ai tifosi del Bologna e a una città che ogni giorno ci avvolge con un affetto speciale”.