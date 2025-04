Papa Francesco, minuto di silenzio in tutte le competizioni UEFA fino al 1° maggio

La UEFA ha indetto un minuto di silenzio in onore della scomparsa di Papa Francesco: il comunicato e le parole di Ceferin.

La scomparsa di Papa Francesco è stato un brutto colpo in Italia ma anche in tutto il resto del mondo.

Per questo la UEFA ha deciso di tenere un minuto di silenzio in tutte le proprie competizioni fino al 1 maggio.

Ecco il comunicato: “La UEFA terrà un momento di silenzio in memoria di Sua Santità Papa Francesco prima del calcio d’inizio delle semifinali della Youth League e della Women’s Champions League di questa settimana, nonché delle semifinali delle competizioni maschili per club che si svolgeranno dal 29 aprile al 1° maggio“.

La massima organizzazione del calcio europeo ha così voluto rendere omaggio al Santo Padre.

UEFA, le parole di Ceferin

Il presidente della UEFA Ceferin ha quindi detto: “Papa Francesco è stato un faro di speranza per tutta l’umanità in questi tempi di guerra e difficoltà”.

“Un’umanità che rimarrà orfana di quella voce, instancabile e potente, che si è sempre levata in difesa dei poveri, degli umili e dei vulnerabili per chiedere rispetto, accoglienza, uguaglianza e per implorare una pace che sembrava sempre lontana, eppure sempre più desiderata dal cuore del mondo”, ha concluso.