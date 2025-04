Juventus, Mbangula torna in gruppo: ancora out Koopmeiners

La Juventus si allena in vista del match contro il Monza: torna in gruppo Mbangula, ancora out Koopmeiners.

Dopo la cocente sconfitta contro il Parma, che ha fatto scendere la squadra al quinto posto in classifica, la Juventus torna in campo.

L’appuntamento è per domenica 27 aprile: i bianconeri sfideranno il Monza all’Allianz Stadium alle ore 18:00, per cercare di tornare in zona Champions League.

La squadra di Igor Tudor è scesa in campo questa mattina per l’allenamento: dopo l’assenza di Parma, figura ancora out Teun Koopmeiners.

In gruppo, invece, si rivede Samuel Mbangula, che potrebbe dare all’allenatore croato qualche alternativa in più sugli esterni.