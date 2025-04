Inter, Dumfries e Zielinski in gruppo: Thuram ancora a parte

L’Inter si prepara ad affrontare la Roma. da Dumfries a Thuram, le novità dall’allenamento.

Dopo la pesante sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro il Milan, l’Inter si prepara a scendere in campo contro la Roma.

Il match sarebbe dovuto andare in scena sabato 26 aprile ma a seguito dei funerali di Papa Francesco è stato spostato a domenica 27 alle 15:00.

I nerazzurri sono quindi già tornati in campo ad Appiano Gentile per preparare la partita e dall’allenamento arrivano buone notizie per Simone Inzaghi,

Dumfries e Zielinski sono infatti tornati in gruppo e sono quindi a disposizione per il match.

Inter, le ultime novità su Thuram

Prosegue invece il lavoro differenziato per Marcus Thuram, che non è ancora tornato in gruppo.

L’obiettivo del francese è quello di tornare a disposizione per la partita di Champions League contro il Barcellona.