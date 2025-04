Il difensore della Fiorentina Dodo salterà la gara con l’Empoli: il brasiliano è in ospedale a causa dell’appendicite

Brutte notizie in casa Fiorentina: Dodo è ricoverato in ospedale a causa dell’appendicite. Palladino perde dunque un altro titolare, dopo che Moise Kean è rimasto fuori dai convocati per motivi familiari contro il Cagliari.

Dodo salterà sicuramente la prossima gara dei viola, in programma contro l’Empoli per la 34esima giornata di Serie A.

Uno stop improvviso e complicato per la squadra di Palladino, che dovrà ancora affrontare diversi big match, tra cui lo scontro diretto con la Roma e le semifinali di Conference League.

Il difensore brasiliano, dunque, non ci sarà contro l’Empoli. Per i prossimi impegni, invece, le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.