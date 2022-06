La Lazio si muove sul mercato: scambio di documenti per Marcos Antonio

La Lazio lavora sul mercato in vista della prossima stagione e ora è pronta a chiudere il primo acquisto per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri.

Lazio, scambio di documenti per Marcos Antonio

Come vi avevamo raccontato nelle settimane passate, la Lazio ha ormai chiuso per Marcos Antonio. Il centrocampista classe 2000 è il primo rinforzo per il centrocampo biancoceleste. Nella giornata di oggi, venerdì 3 giugno, c'è stato lo scambio di documenti tra la Lazio e lo Shakhtar Donetsk.

Adesso al club biancoceleste non resta che dover programmare le visite mediche del giocatore, che arriverà in Italia nella settimana a partire dal 13 giugno a questo proposito. Poi a quel punto fargli firmare il contratto da depositare. Per Marcos Antonio alla Lazio è tutto fatto, manca solo la sua firma.