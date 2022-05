Lazio, vicina la chiusura per Marcos Antonio dello Shakhtar

La Lazio è molto vicina al primo colpo di mercato per la stagione 2022/22. Grazie al contributo di Matteo Petrucci e dopo approfondimenti, il giocatore nel mirino è il centrocampista Marcos Antonio dello Shakhtar ed è veramenta a un passo dai biancocelesti.

Lazio, vicino Marcos Antonio

La chiusura della trattativa dovrebbe arrivare presto. Il campionato ucraino è fermo e quindi il giocatore è pronto a lasciare il club di Donetsk per approdare alla corte di Maurizio Sarri.

L'operazione si aggira sui 10 milioni complessivi: 8 di parte fissa e 2 di bonus. L'accordo tra le parti è stato raggiunto, con il giocatore che ha dato il suo assenso e le società hanno un accordo verbale. Di fatto, quindi mancano solamente le firme.

Dovessero arrivare, si tratterebbe di un investimento importante per un ragazzo giovanissimo (classe 2000 e con ancora 22 anni da compiere) che ha una buona esperienza europea contando più di venti partite tra Champions ed Europa League.

Nei piani dei biancocelesti Marcos Antonio sarà il sostituto di Lucas Leiva, che è in scadenza in contratto. La Lazio quindi dopo aver salutato un centrocampista di grande esperienza vuole puntare su un giovane di prospettiva, per guardare al futuro e continuare a crescere.