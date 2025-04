Fiorentina-Empoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Empoli, match valido per la 34ª giornata di Serie A: le scelte di Palladino e D’Aversa.

La Serie A torna in campo per la 34ª giornata: allo stadio Artemio Franchi si affrontano Fiorentina ed Empoli, per un derby toscano.

La Fiorentina arriva dalla vittoria esterna in casa del Cagliari, arrivata per 1-2. I gol di Gosens e Beltran sopperiscono all’assenza di Moise Kean, ancora out dai convocati.

L’Empoli arriva dal rocambolesco pareggio al Castellani contro il Venezia, con il risultato di 2-2.

A circa un’ora dalla partita, le formazioni ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali del match

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Adli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Ndour, Richardson, Fagioli, Caprini, Parisi

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismaijli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Solbakken; Esposito. Allenatore. Roberto D’Aversa

A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Henderson, Sambia, Kovalenko, De Sciglio, Colombo, Marianucci, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello, Konate

Dove vedere Fiorentina-Empoli in tv e streaming

Il match tra Fiorentina ed Empoli, in programma domenica 27 aprile alle 15:00, si giocherà all’Artemio Franchi di Firenze. La partita potrà essere seguita in diretta streaming su DAZN.